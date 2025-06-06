Звёзды театра и музыки: Хабенский и Миронов на сцене Мариинки

В рамках фестиваля «Звёзды белых ночей» Мариинский театр приготовил для зрителей особенные события июня. Два выдающихся актёра современности – Константин Хабенский и Евгений Миронов – выйдут на легендарную сцену в необычных музыкально-драматических программах.

8 июня в 12:00 и 15:00 пройдут два исполнения симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». Это произведение уже много лет остаётся лучшим способом познакомить детей с миром оркестровой музыки. Каждый персонаж сказки – мальчик Петя, птичка, утка, волк – получает свой музыкальный голос благодаря разным инструментам: скрипкам, флейте, гобою, валторнам. Текст от автора прочтёт Константин Хабенский, чьё мастерство художественного слова превращает концерт в увлекательное театральное действо. В программе также прозвучит Первая симфония Прокофьева, которую исполнит оркестр под управлением Валерия Гергиева.

15 июня Евгений Миронов представит публике «Поэторию» Родиона Щедрина – масштабное произведение для чтеца, хора и оркестра на стихи Андрея Вознесенского. Эта музыкальная поэма сочетает древние церковные распевы с современными ритмами, создавая мощное эмоциональное полотно. Партию меццо-сопрано исполнит солистка Екатерина Сергеева. Вместе с хором и симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством Гергиева артисты раскроют всю глубину этого философского сочинения.

Фестиваль «Звёзды белых ночей», художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, традиционно проходит при поддержке Министерства культуры России. Эти июньские концерты станут яркими событиями в афише Петербурга, объединив лучшие традиции музыкального и драматического искусства.

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