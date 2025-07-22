Звоны над Свирью 26,27 июля: программа, расписание

Колокольные перезвоны над Свирью: духовный фестиваль собирает лучших звонарей России

Вход на мероприятия фестиваля свободный

Программа, расписание фестиваля:

26 июля

13.00 — официальное открытие фестиваля — концерт колокольного звона на Преображенской колокольне

15.00 — мастер-классы на передвижных звонницах

17.00 — вечернее богослужение с колокольными звонами в Троицком комплексе

27 июля

9.30 — архиерейское богослужение с колокольными звонами в Троицком комплексе

13.00 — концерт колокольного звона на Троицкой звоннице, награждение участников, официальное закрытие фестиваля

15.00 — мастер-классы на передвижных звонницах

26-27 июля древние стены Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря наполнятся благозвучными переливами колоколов. Здесь пройдет VII фестиваль колокольного искусства «Звоны над Свирью» — одно из самых значимых событий в мире церковной кампанологии на Северо-Западе России.

В этом году фестиваль обещает стать по-настоящему международным: кроме звонарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Петрозаводска и других городов России, впервые приедут мастера из Беларуси. Среди почетных участников — Владимир Кайчук, главный звонарь Всероссийского фестиваля «Истоки», чье мастерство известно далеко за пределами нашей страны.

Особое место в программе займет школа звонарей Московского Данилова монастыря, продолжающая традиции, заложенные еще в 1985 году. Не менее интересным станет дебют диакона Георгия Коренмана из Витебска, чей пятнадцатилетний опыт включает участие в престижных фестивалях России и Беларуси.

Гости фестиваля смогут не только услышать профессиональные колокольные звоны, но и попробовать себя в этом искусстве на специально привезенной передвижной звоннице. Для юных участников организаторы подготовили новшество — палаточный лагерь «Братства православных следопытов», где будут проводиться духовно-патриотические мероприятия.

Завершится фестиваль 27 июля торжественным концертом, на который из Санкт-Петербурга отправится специальный автобусный тур. Это уникальная возможность прикоснуться к живому наследию православной культуры и услышать волшебные переливы колоколов в стенах древней обители.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, подтверждая статус важного проекта по сохранению традиций русского колокольного звона.