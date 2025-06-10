Звезды оперы и балета соберутся на благотворительный вечер в Петербурге

11 июня 2025 года на исторической сцене Александринского театра состоится третий по счету благотворительный гала-концерт, в котором примут участие ведущие артисты российских театров. Это масштабное событие не только подарит зрителям встречу с высоким искусством, но и поможет тем, кто особенно нуждается в поддержке. Все собранные средства будут переданы приюту «Благодать», оказывающему помощь молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Приют, созданный при Воскресенском Новодевичьем монастыре, предоставляет женщинам и их детям бесплатное проживание в комфортных условиях. Здесь они получают не только крышу над головой, но и одежду, продукты питания, медицинскую помощь. Особое внимание уделяется социальной адаптации – подопечные учатся вести домашнее хозяйство, осваивают навыки ухода за малышами. Примечательно, что помощь оказывается не только молодым мамам, но и беременным женщинам, оказавшимся без поддержки.

В этот вечер на сцену выйдут настоящие звезды мирового уровня. Среди участников – прославленные артисты балета Фарух Рузиматов, Олеся Новикова, Анна Никулина, а также солисты ведущих театров страны – Мариинского, Большого и Михайловского. Особый подарок ждет ценителей балета – выступление заслуженного артиста России Ивана Васильева, чье появление всегда становится событием в культурной жизни города.

Программа концерта составлена из самых ярких фрагментов известных спектаклей, которые позволят зрителям окунуться в волшебный мир оперы и балета. Начало представления запланировано на 19:00.

Этот благотворительный проект – прекрасный пример того, как искусство может менять жизни людей к лучшему. Посетив концерт, петербуржцы и гости города не только насладятся выступлением выдающихся артистов, но и внесут свой вклад в важное социальное дело. По словам организаторов, подобные мероприятия помогают привлечь внимание общества к проблемам женщин, оказавшихся в сложных обстоятельствах, и показать, что совместными усилиями можно создавать реальные возможности для изменения их судеб.

Культурные события такого формата становятся все более популярными в Северной столице. Они демонстрируют, что благотворительность и высокое искусство могут идти рука об руку, создавая уникальные проекты, которые несут не только эстетическое удовольствие, но и конкретную помощь тем, кто в ней нуждается.

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