ЗСД в Петербурге: временные ограничения движения с 1 по 7 июля

Автомобилистам Санкт-Петербурга следует подготовиться к серии ночных ограничений на Западном скоростном диаметре, которые будут действовать с 1 по 7 июля. Временные изменения коснутся нескольких участков магистрали и связаны с проведением технических работ.

Первые ограничения вступят в силу уже в ночь на 2 июля. С 23:00 1 июля до 06:00 2 июля будет закрыт съезд с Витебской развязки в направлении КАД Юг. На следующую ночь, с 23:00 2 июля до 06:00 3 июля, вводится более масштабное ограничение: перекроют основной ход ЗСД на участке от съезда к набережной Екатерингофки до пункта взимания платы у Благодатной улицы. При этом съезд на саму набережную останется доступным.

В эту же ночь с 23:00 2 июля до 06:00 3 июля нельзя будет воспользоваться съездом с Витебской развязки в северном направлении ЗСД, а также съездом на Витебскую развязку при движении с севера на юг. Аналогичные ограничения повторятся в ночь на 4 июля (съезд в сторону КАД Юг) и в ночь на 7 июля (северное направление Витебской развязки).

Организаторы работ призывают водителей заранее продумывать альтернативные маршруты и проявлять особую внимательность при проезде через указанные участки. Несмотря на ночное время проведения работ, когда интенсивность движения традиционно снижается, эти меры могут повлиять на маршруты таксистов, дальнобойщиков и других участников дорожного движения, работающих в ночную смену.

Для минимизации неудобств рекомендуется использовать навигационные приложения с актуальной информацией о дорожной обстановке и учитывать возможные задержки при планировании поездок в указанные периоды. Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожных работ и дальнейшего бесперебойного функционирования важной транспортной артерии города.