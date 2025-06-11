Знакомство с Петербургом через голоса звезд: запущен особый аудиогид

В преддверии международного экономического форума в Северной столице появился новый культурный проект — аудиогид по знаковым местам города. Этот необычный маршрут позволит гостям и жителям Петербурга познакомиться с его богатейшим культурным наследием в сопровождении известных актеров театра и кино.

Инициатива реализована в рамках масштабной культурной программы, которая уже много лет поддерживает важные объекты искусства и истории. Особенностью проекта стало двуязычное исполнение — записи доступны как на русском, так и на английском языках, что делает их особенно полезными для иностранных гостей.

Маршрут включает семь знаковых культурных объектов, каждый из которых представляет собой важную веху в истории российского искусства. Среди них — легендарный Дом Радио, который вскоре обретет новую жизнь как современный культурный центр, величественные залы филармонии, хранящие память о выдающихся музыкальных событиях, и всемирно известные музеи с их бесценными коллекциями.

Особое внимание уделено театральным традициям города. В маршрут вошли исторические здания, где создавалась слава русского театрального искусства, включая знаменитую Мариинку и старинные императорские театры. Каждая точка маршрута рассказывает свою уникальную историю, раскрывая разные грани культурного наследия Петербурга.

Для удобства пользователей организаторы предусмотрели несколько способов доступа к аудиогиду. Крупные рекламные конструкции с QR-кодами размещены в ключевых точках города, включая аэропорт и железнодорожные вокзалы. Необычным решением стало создание гигантского геоглифа — надписи на поле, видимой с воздуха, которая также содержит ссылку на аудиоэкскурсию.

Этот проект продолжает тенденцию роста популярности аудиоэкскурсий в городе. В последние годы подобные инициативы успешно реализуются на различных культурных площадках, позволяя посетителям самостоятельно знакомиться с достопримечательностями в удобном формате. Новый аудиогид призван стать надежным спутником для тех, кто хочет глубже понять и прочувствовать культурную атмосферу Петербурга, особенно в период белых ночей, когда город особенно прекрасен.

Цветочная аудиоэкскурсия по Санкт-Петербургу