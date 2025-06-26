Зирос покидает Петербург, оставив после себя прохладу и дожди

Жители Северной столицы продолжают ощущать на себе влияние циклона «Зирос», который в четверг, 26 июня, сохраняет контроль над погодой в регионе. Холодные воздушные массы приносят пасмурную погоду с периодическими прояснениями и осадками.

Синоптики прогнозируют, что температура в Санкт-Петербурге не поднимется выше 16-18 градусов, а в Ленинградской области столбики термометров покажут 14-19 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, создавая ощущение дополнительной прохлады. Атмосферное давление, хотя и начнет постепенно расти, останется ниже нормы на отметке 756 мм рт. ст.

Однако уже в пятницу петербуржцы смогут вздохнуть с облегчением – циклон начнет отступать, осадки прекратятся, а температура воздуха немного повысится до 18-20 градусов. Последние капли дождя и прохладный ветер станут своеобразным прощальным подарком от «Зироса», который успел оставить заметный след в июньской погоде города.

Метеорологи напоминают, что такая погода характерна для конца июня в этом регионе, и советуют горожанам не спешить убирать теплые вещи из гардероба. После ухода циклона ожидается постепенное улучшение погодных условий, что должно порадовать всех, кто с нетерпением ждет настоящего летнего тепла.

Зирос накрывает Петербург: что ждать от погоды