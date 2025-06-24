Ziros обрушит на Петербург рекордные дожди

Над Санкт-Петербургом сгущаются тучи — циклон Ziros готовится залить город половиной месячной нормы осадков. По данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в ближайшие два дня с неба выльется до 30 мм дождя. Уже во вторник, 24 июня, осадки начали активно набирать силу: в среднем по городу выпало 3,52 мм, а рекордным стал Зеленогорск, где зафиксировали 9,37 мм.

Несмотря на интенсивные осадки, канализационные системы пока справляются с нагрузкой. Для оперативного устранения возможных проблем на улицах дежурят 73 бригады аварийных служб. Особое внимание уделяется зонам возле больниц, школ, остановок транспорта и станций метро — здесь риски подтоплений традиционно выше.

Горожанам советуют быть готовыми к временным неудобствам: во время сильных ливней возможны локальные скопления воды на дорогах. Однако, как заверяют специалисты, все они быстро уйдут в систему водоотведения, как только дождь ослабнет.

Напомним, что в конце прошлой недели петербуржцы наслаждались теплом — столбики термометров поднимались до +18°C. Но летнее солнце быстро сменилось ненастьем: до пятницы, 27 июня, в городе продержится прохладная и дождливая погода.

Петербург 25,26,27,28,29 июня: дожди и похолодание до выходных