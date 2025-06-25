Зирос накрывает Петербург: что ждать от погоды

Северную столицу и Ленинградскую область сегодня накрывает циклон «Зирос», пришедший из Европы. Немецкие синоптики дали этому атмосферному вихрю звучное имя, и теперь он диктует погодные условия в регионе.

По прогнозам, день будет облачным, но к вечеру небо местами прояснится. Ожидаются дожди, кое-где сильные, с порывами северо-западного ветра до 10 м/с. Температура в Петербурге не поднимется выше +17°C, а в области столбики термометров покажут от +14 до +19°C. Атмосферное давление постепенно повысится до 743 мм рт. ст., но это всё ещё ниже обычных значений для этого времени года.

Завтра погода не порадует теплом — снова возможны кратковременные дожди, а температура останется на прежнем уровне. Ночью будет прохладно, около +12…+14°C, днём — не выше +17°C.

Такие условия связаны с прохождением центральной части циклона. Жителям стоит быть готовыми к переменчивой погоде и иметь под рукой зонт.

Петербург 25,26,27,28 июня: дожди и похолодание до выходных