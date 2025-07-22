Жёсткие правила для курьеров в Петербурге: уже 75 штрафов за нарушение новых норм

С 15 июля 2025 года в Санкт-Петербурге вступили в силу строгие требования к курьерам, включая обязательное наличие форменной одежды, идентификационных номеров на транспортных средствах и сумках, а также ограничение скорости передвижения. За нарушения уже оштрафованы десятки доставщиков, а сумма штрафа достигает 4 тысяч рублей для физических лиц.
Основные требования и нарушения
1. Форма и идентификационные номера
— Курьеры обязаны носить опрятную одежду с нанесёнными номерами, а их транспортные средства (электросамокаты, велосипеды) должны быть оснащены идентификационными знаками спереди и сзади.
— В ходе рейдов проверяющие выявили случаи работы без формы и номеров, что привело к штрафам.
2. Ограничение скорости и запретные зоны
— С 1 июля скорость передвижения по тротуарам и пешеходным зонам ограничена до 10 км/ч.
— Введены запретные зоны в центре города, включая Невский проспект, Гороховую улицу и другие оживлённые места .
3. Контроль и штрафы
— Рейды проводят комитеты по законности и транспорту совместно с МВД. Нарушителям грозит штраф до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.
— Всего с начала июля оштрафовано 75 курьеров .
Реакция бизнеса и проблемы внедрения
Ретейлеры и службы доставки критикуют новые правила, указывая на организационные сложности:
— Отсутствие готовых технических решений для ограничения скорости до 10 км/ч.
— Риск роста стоимости доставки и переход курьеров на автомобили, что увеличит пробки.
— Необходимость создания единого реестра курьеров, что требует времени.
Что дальше?
Власти планируют продолжать рейды, а бизнес предлагает смягчить правила или продлить сроки их внедрения. Пока же курьерам стоит внимательнее следить за соблюдением норм, чтобы избежать штрафов.