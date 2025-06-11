Жителям Петербурга 18, 19, 20, 21 июня рекомендуют метро

В дни проведения Петербургского международного экономического форума городские власти просят жителей и гостей Северной столицы пересмотреть свои транспортные привычки. С 18 по 21 июня, когда мероприятие будет проходить в самом разгаре, оптимальным решением станет отказ от личного автотранспорта в пользу общественного.

Особенно это касается центральных районов города и основных транспортных артерий, где ожидается значительное увеличение потока машин. По мнению транспортных служб, метрополитен, наземный транспорт и пригородные электрички смогут обеспечить комфортное передвижение по городу без создания дополнительных заторов.

Такие меры позволят не только обеспечить беспрепятственное перемещение участников форума, но и сохранить привычный ритм жизни для всех горожан. В последние годы подобная практика успешно применяется во многих мировых городах при проведении масштабных мероприятий, доказав свою эффективность.

Особое внимание уделяется работе воздушной гавани города. Аэропорт Пулково готовится к значительному увеличению пассажиропотока. Для обеспечения оперативной обработки рейсов и комфортного обслуживания пассажиров будут задействованы дополнительные силы служб безопасности и увеличен штат сотрудников.

Опыт предыдущих лет показывает, что временное изменение транспортного поведения горожан позволяет значительно снизить нагрузку на дорожную сеть. В прошлом году подобные меры помогли сократить пробки в центральной части города почти на треть в часы пик.

Транспортные эксперты отмечают, что подобные рекомендации особенно актуальны в период крупных международных событий, когда город принимает тысячи гостей со всего мира. Временный переход на общественный транспорт не только облегчает жизнь всем участникам дорожного движения, но и способствует улучшению экологической обстановки.

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