Жилищный бум: Петербург в июне увеличил жилой фонд на 137 тысяч квадратных метров

Петербург продолжает активно наращивать темпы жилищного строительства. По данным городской администрации, в июне текущего года в эксплуатацию введено более 137 тысяч квадратных метров нового жилья. Этот объем распределен между 70 жилыми зданиями, включая как многоквартирные дома, так и объекты индивидуальной застройки.

Основной прирост обеспечен за счет сдачи 10 многоквартирных домов общей площадью свыше 126 тысяч квадратных метров, что составляет 2817 новых квартир для горожан. Параллельно велось активное строительство частного жилья – введено 61 индивидуальный жилой дом площадью более 11 тысяч квадратных метров.

География нового строительства охватывает различные районы города. Лидером по объему введенного жилья стал Василеостровский район, где появилось два новых жилых комплекса площадью 47,5 тысячи квадратных метров с 933 квартирами. Второе место занял Пушкинский район с 42 тысячами квадратных метров жилья в двух домах на 967 квартир. Замыкает тройку лидеров Курортный район, где сдано пять домов общей площадью 28,9 тысячи квадратных метров, предоставивших горожанам 629 новых квартир.

Помимо жилых объектов, в июне город пополнился 18 социально значимыми сооружениями. Среди них – современная школа на 1650 мест в Василеостровском районе, образовательное учреждение на 550 мест в Московском районе, торговый комплекс и котельная в Пушкинском районе, а также крытый каток с искусственным льдом в Невском районе. В Красногвардейском районе появились новые складские помещения, что должно способствовать развитию местной инфраструктуры.

Такие темпы строительства демонстрируют устойчивое развитие городской среды и последовательную реализацию программ по обеспечению петербуржцев комфортным жильем. Ввод новых объектов социальной инфраструктуры параллельно с жилыми домами позволяет создавать гармоничные и удобные для жизни городские пространства.