Женатые мужчины делают это быстрее

Исследование сервиса SuperJob показало интересные различия в том, сколько времени мужчины и женщины тратят на утренние сборы на работу. В опросе участвовали 3000 экономически активных россиян, работающих в офисе или на производстве.

Среднее время, которое люди тратят на подготовку к рабочему дню, составляет 1 час 4 минуты. При этом 13% респондентов укладываются в 10–30 минут, 35% собираются от получаса до часа, а 37% нуждаются в 1–1,5 часах. Лишь 15% опрошенных проводят за утренними сборами более полутора часов.

Гендерные различия оказались довольно заметными. Мужчины в среднем готовы к выходу за 59 минут, тогда как женщинам требуется 1 час 12 минут. Особенно ярко эта разница проявляется среди тех, кто собирается быстрее всего: 19% мужчин тратят на сборы менее 30 минут, в то время как среди женщин таких всего 5%.

Возраст также играет роль. Быстрее всех справляются молодые мужчины до 35 лет — им в среднем достаточно 50 минут. Дольше всех собираются женщины старше 45 лет — их утренний ритуал занимает 1 час 16 минут.

Любопытно, что наличие детей влияет на скорость сборов у мужчин, но не у женщин. Отцы семейств тратят на подготовку к работе на 5 минут меньше, чем их бездетные коллеги. Для женщин этот показатель остаётся неизменным: и мамы, и те, у кого нет детей, в среднем укладываются в 1 час 12 минут.

Эти данные позволяют сделать вывод, что отцовство действительно дисциплинирует мужчин, делая их утренние сборы более организованными. В то же время на женщин наличие детей, судя по всему, не оказывает такого влияния — их график остаётся стабильным независимо от семейного статуса.