Железнодорожная магия: в Санкт-Петербурге покажут легендарные локомотивы

В северной столице на площадке Музея железных дорог России открылся международный салон «PRO//Движение.ЭКСПО». А в последние выходные августа, 30 и 31 числа, здесь же состоится масштабное событие для петербуржцев и туристов под названием «День открытых дорог». Это мероприятие станет увлекательным путешествием в мир стальных магистралей для посетителей всех возрастов, где можно будет увидеть прошлое, настоящее и заглянуть в завтрашний день железнодорожного транспорта.

Гостей фестиваля ожидает насыщенная программа. Для юных исследователей подготовлены творческие мастер-классы, на которых можно будет почувствовать себя в роли проектировщика, создателя поездов или управляющего мощным составом. Интеллектуальные квесты и занимательные викторины помогут в развлекательной форме открыть для себя множество новых фактов о развитии и работе российских железных дорог. На специализированной площадке будет развернута экспозиция, демонстрирующая перспективные разработки и технологии, которые определят облик транспорта будущего. Также в расписании найдется место для образовательных лекций, а между ними для отдыха покажут популярные анимационные фильмы о Фиксиках.

Апофеозом праздника станет уникальное зрелище – динамический показ раритетных железнодорожных машин. Ровно в полдень зрители смогут наблюдать за движением легендарных представителей эпохи пара и дизеля. Особенностью этого года станет первый публичный выход на парад таких гигантов, как паровоз модели ТЭ и американский декапод серии Ем, выпущенный в Филадельфии в далеком 1945 году. Мероприятие пройдет по адресу: Библиотечный переулок, 4, корпус 2.