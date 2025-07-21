Жаркое начало недели в Петербурге: столбики термометров поднимутся до +28°С

Наступившая неделя принесёт петербуржцам по-настоящему летнюю погоду. По прогнозам синоптиков, в первые дни температура воздуха в городе достигнет +26…+28 градусов. Александр Колесов, главный метеоролог Санкт-Петербурга, объясняет такую погоду влиянием малоподвижного атмосферного фронта, который задерживается над центральными регионами России.

В понедельник, 21 июля, жителей города могут ожидать кратковременные дожди с возможными грозами. Ночью на юге Петербурга и области уже выпало до 15 мм осадков. Однако уже со вторника вероятность дождей значительно уменьшится – если осадки и будут, то лишь в виде кратковременных проявлений.

Особенностью текущей погодной ситуации является медленная перестройка атмосферных процессов. Циклон, расположившийся над Белоруссией и центральной частью России, приносит обильные дожди в эти регионы, тогда как Ленинградская область получает лишь «остатки» в виде отдельных ливней.

К середине недели погода стабилизируется – количество солнечных дней увеличится, а температура продолжит расти. Во второй половине недели термометры могут показать до +30 градусов. Такой прогрев объясняется влиянием тёплой воздушной массы и антициклона, пришедшего с северных территорий России.

Жаркая погода способствует прогреву водоёмов – на мелководных участках рек и озёр температура воды уже достигла +25 градусов. По предварительным прогнозам, текущая жаркая погода сохранится до конца июля, а в августе средняя температура ожидается на уровне +17 градусов.

Жителям и гостям города стоит быть готовыми к переменчивым условиям – в начале недели возможны дожди, а затем на смену им придёт устойчивая жаркая погода. Синоптики рекомендуют следить за актуальными прогнозами и учитывать погодные условия при планировании досуга.