ЖаритьФест 2025 в Петербурге: программа — расписание

В самом сердце Петербурга, на многоуровневой площадке АТС с террасами и уютными крышами, 19 июля развернется настоящий рай для мясоедов. ЖаритьФест 2025 — это не просто фестиваль, а полноценное гастрономическое шоу, где страсть к мясу встречается с мастерством лучших шефов страны.
Главное событие: легендарные мясники Сергей Бабич и Андрей Трофимов в режиме реального времени разделают 70 кг премиальной говядины сухого вызревания и приготовят стейки, от которых затрепещет даже самый искушенный нёб. И да — каждый гость сможет попробовать этот мясной шедевр!
Звёздный состав ЖаритьФест 2025:
— Кирилл Емельянов (эксперт Russian BBQ, победитель «Битвы Шефов») и Михаил Кочурин (чемпион Национальной лиги барбекю) обеспечат идеальную прожарку
— Record Оркестр с хитами «Лада Седан» и «Гастарбайтер» зададут огненный музыкальный фон
— Шеф Александр Чеглеев представит культовые блюда Bullpen Bar: от сырных палочек до стриплойна CHOICE
— Ресторан Barca удивит фритто мисто из аргентинских креветок и черноморских мидий
Особый антураж ЖаритьФест 2025:
— 4-часовое мясное шоу с элементами стендапа
— Мистическое таро-шоу для любителей эзотерики
— Мастер-классы по профессиональному обращению с мясом
19 июля 2025 года
Крутой Ярд, ул. Некрасова 3-5
Строго 18+
Программа — расписание ЖаритьФест 2025:
Главная сцена
12:00 — открытие дверей
12:30-16:30 — RUSSIAN BBQ EXPERT
16:40-17:40 — стендап-шоу «Таро»
17:50-18:30 — Хор на весь Двор
19:15-20:30 — Рекорд Оркестр
20:40-22:00 — Шишки Band кавер-группа
Бар
14:00-16:00 — стендап
Фуд-корт
13:00-15:00 — зона знакомств
Кальянная
14:00-17:00 — музыкальное драйв лото
Это не просто еда — это философия мужской кухни, где нет места полумерам. Только огонь, только мясо, только хардкор! Готовьте желудки — будет жарко.
ЖаритьФест 2025 Адрес — АТС, ул. Некрасова, 3-5 (м. Маяковская/Пл. Восстания)