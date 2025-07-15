ЖаритьФест 2025 в Петербурге: программа — расписание

В самом сердце Петербурга, на многоуровневой площадке АТС с террасами и уютными крышами, 19 июля развернется настоящий рай для мясоедов. ЖаритьФест 2025 — это не просто фестиваль, а полноценное гастрономическое шоу, где страсть к мясу встречается с мастерством лучших шефов страны.

Главное событие: легендарные мясники Сергей Бабич и Андрей Трофимов в режиме реального времени разделают 70 кг премиальной говядины сухого вызревания и приготовят стейки, от которых затрепещет даже самый искушенный нёб. И да — каждый гость сможет попробовать этот мясной шедевр!

Звёздный состав ЖаритьФест 2025:

— Кирилл Емельянов (эксперт Russian BBQ, победитель «Битвы Шефов») и Михаил Кочурин (чемпион Национальной лиги барбекю) обеспечат идеальную прожарку

— Record Оркестр с хитами «Лада Седан» и «Гастарбайтер» зададут огненный музыкальный фон

— Шеф Александр Чеглеев представит культовые блюда Bullpen Bar: от сырных палочек до стриплойна CHOICE

— Ресторан Barca удивит фритто мисто из аргентинских креветок и черноморских мидий

Особый антураж ЖаритьФест 2025:

— 4-часовое мясное шоу с элементами стендапа

— Мистическое таро-шоу для любителей эзотерики

— Мастер-классы по профессиональному обращению с мясом

19 июля 2025 года

Крутой Ярд, ул. Некрасова 3-5

Строго 18+

Программа — расписание ЖаритьФест 2025:

Главная сцена

12:00 — открытие дверей

12:30-16:30 — RUSSIAN BBQ EXPERT

16:40-17:40 — стендап-шоу «Таро»

17:50-18:30 — Хор на весь Двор

19:15-20:30 — Рекорд Оркестр

20:40-22:00 — Шишки Band кавер-группа

Бар

14:00-16:00 — стендап

Фуд-корт

13:00-15:00 — зона знакомств

Кальянная

14:00-17:00 — музыкальное драйв лото

Это не просто еда — это философия мужской кухни, где нет места полумерам. Только огонь, только мясо, только хардкор! Готовьте желудки — будет жарко.

ЖаритьФест 2025 Адрес — АТС, ул. Некрасова, 3-5 (м. Маяковская/Пл. Восстания)

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