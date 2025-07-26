Жара и грозы: какими будут выходные 26 и 27 июля в Петербурге

В ближайшие выходные жителей Северной столицы ждет переменчивая, но по-прежнему жаркая погода. По данным синоптиков, несмотря на возможные кратковременные грозы, температура воздуха продолжит превышать климатическую норму.

Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос», пояснил, что в субботу Петербург окажется на стыке двух атмосферных фронтов — циклона над Прибалтикой и антициклона, приближающегося с востока. Это создаст неустойчивые воздушные массы, которые во второй половине дня могут привести к локальным грозам, особенно в западных районах города. Однако осадки не принесут желанной прохлады: столбики термометров покажут +29…+31 градус, что на 5-6 градусов выше обычных значений для этого времени года. В области будет еще жарче — до +32 градусов.

Ветер южного направления будет слабым — 2-7 м/с, а атмосферное давление останется стабильным, составив к вечеру 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Воскресенье обещает быть более спокойным — осадков не прогнозируется. Ночью температура опустится до +18…+20 градусов, а днем вновь поднимется до +30…+32.

Таким образом, выходные в Петербурге будут по-летнему жаркими, несмотря на возможные кратковременные грозы. Синоптики рекомендуют горожанам быть готовыми к переменчивой погоде и не забывать о мерах предосторожности в условиях аномальной жары.