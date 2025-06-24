Зелёное сердце Петербурга: Какие деревья и цветы украшают город

Петербург – это не только дворцы и каналы, но и огромное количество зелёных насаждений, которые делают город уютным и живым. Ежегодно здесь высаживают более 80 видов деревьев, 30 разновидностей кустарников и 155 сортов цветов. Причём ассортимент постоянно пополняется новыми растениями с необычной формой кроны, яркой листвой или пышным цветением.

Если берёза считается символом России, то у Петербурга тоже есть свои зелёные «знаменитости». В 2014 году в ходе народного голосования, организованного Минприроды, символом города был выбран клён остролистный. Хотя старожилы чаще называют липу – дерево, которое можно встретить почти в каждом сквере. Но определить самое распространённое растение сложно, ведь официальная статистика учитывает только деревья в парках, скверах и вдоль дорог, а зелёные насаждения во дворах остаются за пределами учёта.

Основу городского озеленения составляют липы, клёны, рябины и берёзы. Часто встречаются ивы, каштаны, а из хвойных – ели, сосны и лиственницы. Среди кустарников популярны розы, сирень, барбарис, боярышник и спирея. Но ландшафтные дизайнеры постоянно экспериментируют, добавляя в городскую среду новые виды – например, красный дуб, пирамидальный тополь или декоративные яблони с розовыми цветами.

Выбор растений для посадки – дело ответственное. Специалисты разрабатывают дендропроекты, учитывая уже растущие на участке деревья и кустарники. Иногда состав зелёных насаждений меняют, если какие-то виды плохо переносят городские условия. Например, вместо чувствительных к загрязнению сосен могут высадить более стойкие липы.

Конечно, деревья в городе – это не только красота, но и определённые проблемы. После сильных ветров нередко падают ветки, поэтому за состоянием зелёных насаждений следят особенно тщательно. Больные и аварийные деревья спиливают, а здоровые регулярно подрезают, чтобы снизить риск падения.

Особые эмоции у горожан вызывают тополя – их пух летом доставляет немало хлопот. Однако специалисты поясняют, что сам по себе он не аллергенен, а лишь переносит пыльцу других растений. К тому же тополиный пух выполняет полезную функцию – очищает воздух от пыли. Власти постепенно заменяют старые тополя на другие виды, но это естественный процесс, а не борьба с пухом.

Цветы – ещё одна важная часть городского ландшафта. В 2025 году в Петербурге планируют высадить 5,5 млн цветов, включая тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие луковичные. Комбинация однолетних и многолетних растений позволяет создавать эффектные клумбы, которые радуют глаз с весны до осени.

Несмотря на все сложности, петербуржцы ценят зелёные уголки своего города. Жалобы на деревья – большая редкость, а значит, горожане понимают: без растений Северная столица потеряла бы часть своего очарования. И хотя природа иногда преподносит сюрпризы – например, в виде болезней деревьев или непредсказуемой погоды, – город продолжает цвести и зеленеть, оставаясь одним из самых красивых в мире.

Петербург встречает лето миллионами цветов и чистыми улицами