Зеленые зоны на намывных территориях Васильевского острова получат защиту от застройки

Четыре сквера на намывных территориях Васильевского острова будут включены в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), что обеспечит им защиту от возможной застройки. Речь идет о зеленых зонах на бульваре Александра Грина, улице Чирикова, Вилькицком бульваре и улице Виктора Конецкого. Соответствующие поправки в городской закон были поддержаны администрацией Петербурга и сейчас готовятся к окончательному утверждению в Законодательном собрании.

Эта инициатива – часть масштабной программы по озеленению города. Согласно новому законопроекту, общая площадь зеленых зон в Петербурге увеличится на 285 гектаров, а благодаря дополнительным поправкам депутатов прибавится еще 11 тысяч квадратных метров. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что власти намерены довести долю зеленых территорий в городе до 30%, создавая новые парки, скверы и общественные пространства.

Помимо Васильевского острова, в перечень ЗНОП войдут территории на улице Турку, сквер на проспекте Наставников, а также участки в Красносельском и Выборгском районах. С 2019 года в городе уже появилось более 280 благоустроенных общественных пространств, а в текущем году планируется добавить еще 50. В рамках программы озеленения Петербург получит свыше 10 тысяч новых деревьев и 95 тысяч кустарников.

Ранее сообщалось, что в список ЗНОП должны были включить 91 новую территорию общей площадью 89,6 гектара, а четыре участка на 22,9 гектара – исключить. Среди новых охраняемых зон – безымянный сквер на Лесной улице в Парголово. Кроме того, 63 территории местного значения (83 гектара) получат статус ЗНОП, а 11 участков (7,9 гектара) будут выведены из перечня.

Эти меры направлены не только на сохранение существующих зеленых зон, но и на создание новых рекреационных пространств для жителей. Эксперты отмечают, что развитие городского озеленения – важный шаг к улучшению экологической обстановки и качества жизни в мегаполисе. Власти Петербурга продолжают работу над расширением зеленого фонда города, стремясь сделать его более комфортным для жителей.

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