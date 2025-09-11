Завораживающая магия света: шедевры Архипа Куинджи в Русском музее

В Санкт-Петербурге проходит масштабная экспозиция, посвященная творчеству одного из самых загадочных русских живописцев. Русский музей представляет ретроспективу работ Архипа Куинджи, чье искусство продолжает очаровывать зрителей своей глубиной и силой. Современники называли его волшебником света, и это определение как нельзя лучше отражает суть его художественного гения.

Илья Репин, выдающийся портретист и друг Куинджи, говорил, что иллюзия света была для мастера настоящей религией. По словам Репина, не существовало другого художника, способного с таким мастерством достигать на полотне подобного чуда. Кисть Куинджи действительно творила невероятное, заставляя обычные краски сиять изнутри.

В просторных залах корпуса Бенуа собрано около ста пятидесяти произведений, позволяющих проследить творческий путь мастера. Центральное место в экспозиции занимает знаменитая «Лунная ночь на Днепре» — картина, которая в свое время вызывала бурю восторга у публики. Посетители могут оценить и многие другие работы, демонстрирующие уникальный стиль и технику художника.

Выставка, расположенная по адресу набережная канала Грибоедова, дом 2, будет открыта для всех желающих до конца марта 2026 года. Это уникальная возможность погрузиться в мир света и цвета, созданный гениальным мастером, и понять, почему его искусство остается актуальным и по сей день.

