Завершение летнего музыкального сезона: оркестр «Классика» исполняет Чайковского

30 июля 2025 года в 19:00 в театре графини С.В. Паниной (ДК Железнодорожников) состоится торжественное закрытие пятого сезона летних общедоступных концертов Государственного Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика». Заключительный вечер будет посвящён музыке Петра Ильича Чайковского из его знаменитых балетов.

Под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова оркестр исполнит избранные фрагменты из трёх шедевров русского балета — «Лебединого озера», «Щелкунчика» и «Спящей красавицы». Эти произведения, поднятые Чайковским до уровня симфонической музыки, перенесут слушателей в мир волшебных сказок, где торжествует любовь и добро.

Концерт пройдёт в историческом здании Народного дома на Тамбовской улице, 63 — уникальном культурном пространстве с богатой историей. Построенный в начале XX века как центр просвещения для рабочих, он сохранил свою просветительскую миссию до наших дней. Особую атмосферу создаёт театральный зал с прекрасной акустикой, где вот уже пять лет подряд проходят летние концерты оркестра «Классика».

Художественный руководитель коллектива Александр Канторов традиционно выступит не только как дирижёр, но и как рассказчик, сопровождая исполнение интересными комментариями о музыке и её создателе.

Стоимость билетов остаётся доступной, следуя принципам просветительской миссии оркестра. Это прекрасная возможность приобщить к классической музыке детей и внуков или просто провести летний вечер в окружении прекрасных мелодий.

Летний цикл концертов оркестра «Классика» в ДК Железнодорожников стартовал 17 июня и завершится этим гала-концертом. Не упустите шанс услышать бессмертную музыку Чайковского в исполнении одного из лучших симфонических оркестров Санкт-Петербурга.