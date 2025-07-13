Защита туристов: как изменятся правила возмещения ущерба в отелях

В российском парламенте задумались о защите прав отдыхающих при возмещении ущерба в гостиницах. Депутаты Госдумы направили в правительство предложение, которое должно упорядочить спорные ситуации, возникающие между туристами и администрациями отелей.

Сейчас многие средства размещения практикуют взыскание значительных сумм за незначительные повреждения, используя при этом термин «штраф». Парламентарии предлагают запретить это понятие в подобных случаях, установив вместо него четкие и прозрачные правила оценки ущерба. Основной принцип – стоимость поврежденного имущества должна определяться по рыночным ценам, а не по завышенным тарифам, которые иногда устанавливают отели.

Особое внимание уделяется процедуре взыскания средств. Депутаты настаивают, что удержание денег с банковских карт гостей или из депозитных сумм без решения суда должно быть запрещено. По их мнению, компенсация ущерба должна носить добровольный характер, а при возникновении споров – решаться исключительно в судебном порядке.

«Нынешняя практика, когда за небольшую царапину или пятно требуют непомерные выплаты, дискредитирует всю туристическую отрасль, – отмечают авторы инициативы. – Некоторые гостиницы используют откровенный шантаж, зная, что туристы часто соглашаются на любые условия, чтобы избежать проблем».

Законодатели подчеркивают необходимость постоянного совершенствования нормативной базы в сфере туризма. Они рассчитывают, что предлагаемые изменения получат поддержку добросовестных участников рынка, для которых важна репутация и долгосрочное развитие бизнеса.

Если инициатива будет одобрена, туристы смогут чувствовать себя более защищенными, а отели – работать по понятным и справедливым правилам. Это должно положительно сказаться на имидже российского туристического сектора в целом.

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