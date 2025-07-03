За кулисами миниатюрной России: как создаются шедевры в «Гранд Макете»

В музее «Гранд Макет Россия» открылась новая экскурсия, позволяющая заглянуть в святая святых — творческие мастерские, где рождаются удивительные миниатюры. Здесь каждый крошечный элемент, будь то человечек, дерево или автомобиль, проходит сложный путь от эскиза до готовой фигурки.

Процесс начинается с идеи. Например, нужно создать сценку валки леса. Инженеры продумывают каждое движение: как будут махать топорами миниатюрные лесорубы, как упадёт дерево и вернётся в исходное положение. «Это как маленький театр, где всё должно работать слаженно», — объясняет моделист Евгений Голощапов.

Особое внимание уделяется деталям. Все фигурки расписываются вручную — на каждую уходит всего 10-15 минут, но за этой кажущейся простотой стоит настоящее мастерство. В работе используются специальные краски и инструменты, позволяющие создавать удивительно реалистичные миниатюры.

Экскурсии в мастерские проводятся для небольших групп — не более пяти человек. Посетители могут увидеть, как на полках соседят готовые детали и заготовки, как работают 3D-принтеры, где печатаются новые элементы экспозиции.

Над созданием и обновлением макета ежедневно трудятся около 150 специалистов — от художников до технических директоров. «Важно, чтобы каждый сюжет был не просто красивым, но и живым, интерактивным», — отмечает методист Анна Александрова.

Результат этого кропотливого труда — уникальный макет площадью 800 квадратных метров, где в миниатюре представлена вся Россия. Теперь, рассматривая экспозицию, посетители смогут не только любоваться готовыми сценками, но и представлять, как эти маленькие чудеса создавались в мастерских музея.

Гранд Макет Россия: удивительный мир миниатюрной страны отмечает юбилей