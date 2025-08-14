Юбилейный «Кинолес» представит лучшие короткометражки на берегу залива

С 15 по 17 августа 2025 года живописный пляж «Морские дубки» в посёлке Лисий Нос станет площадкой для десятого международного фестиваля короткометражного кино «Кинолес». В этом году зрителей ждёт насыщенная программа, включающая как конкурсные работы, так и специальные показы.

В основном конкурсе представлены десять картин от российских режиссёров: «Гипноз» Глеба Прохорова, лирическая история «Дядя Гриша уже уходит» Ильи Пономарёва, драматическая лента «Кресты» Дмитрия Пасичнюка и другие не менее интересные работы. Жюри, состоящее из победителей прошлых лет, определит лучшие фильмы фестиваля.

Особенностью юбилейного сезона станет ретроспектива картин, получивших награды в предыдущие годы. Внеконкурсная программа познакомит зрителей с работами как начинающих, так и опытных кинематографистов.

Помимо просмотров, гостей ждут образовательные мероприятия: мастер-классы по операторскому мастерству, звукорежиссуре и актёрской игре. Все события фестиваля доступны для посещения бесплатно.

Организаторами выступили Санкт-Петербургский Союз кинематографистов и Приморский культурный центр при поддержке городского Комитета по культуре. «Кинолес» продолжает традицию демонстрации яркого и самобытного кино на фоне природных красот Финского залива.