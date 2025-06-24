Яндекс и Петербург представляют умный гид по городу

Санкт-Петербург стал ещё доступнее для туристов благодаря новому совместному проекту городского портала Visit-Petersburg.ru и сервиса Яндекс Путешествия. Специальный раздел «Санкт-Петербург: новый уровень» предлагает интерактивный способ познакомиться с городом — от классических маршрутов до необычных локаций.

Проект сочетает в себе удобство современных технологий и глубокое знание городской среды. Центральным элементом стала умная карта, где каждая достопримечательность сопровождается подробным описанием. Особенность сервиса — персонализированный подход. После прохождения теста на знание города система предлагает маршруты, соответствующие уровню осведомлённости путешественника: от обязательной программы для новичков до нестандартных мест для опытных гостей города.

Для удобства планирования поездки сервис объединил в одном месте информацию о 150+ музеях и достопримечательностях, 80+ парках и садах, а также 200+ проверенных отелях с возможностью моментального бронирования. Отдельное внимание уделено семейному отдыху — представлены маршруты, которые будут интересны детям разного возраста.

Проект особенно актуален летом, когда Петербург превращается в идеальную площадку для путешествий. Разводные мосты, водные экскурсии, белые ночи и насыщенная культурная программа — всё это теперь можно спланировать в несколько кликов. Сервис также предлагает готовые тематические маршруты: литературный Петербург, гастрономические прогулки, места для романтических свиданий.

«Это не просто агрегатор информации, а интеллектуальная система, которая помогает каждому туристу открыть свой Петербург», — отмечают создатели проекта. Сервис продолжит развиваться — в планах добавление новых функций, включая возможность составления индивидуальных маршрутов с учётом времени пребывания в городе и личных предпочтений.

Для тех, кто хочет выйти за рамки стандартных экскурсий, проект предлагает коллекцию малоизвестных фактов о городе и скрытых жемчужин, которые обычно остаются вне внимания массового туриста. Это превращает знакомство с Северной столицей в настоящее приключение, где даже коренные петербуржцы могут сделать для себя неожиданные открытия.

Санкт-Петербург: новый уровень