Якобсон в Большом: петербургский балет покоряет Москву

С 28 июля по 3 августа столичные зрители получат уникальную возможность познакомиться с искусством одного из самых ярких балетных коллективов страны. Театр балета имени Леонида Якобсона из Санкт-Петербурга привезет на историческую сцену Большого театра программу, сочетающую классическое наследие и новаторские хореографические решения.

Гастроли откроются программой «Блестящий дивертисмент» – собранием хореографических миниатюр, созданных основателем театра. Эти работы, как отмечает художественный руководитель труппы Андриан Фадеев, демонстрируют уникальный стиль Якобсона, его умение соединять разные танцевальные традиции в единое выразительное целое. Особую значимость этим показам придает то, что мечта самого хореографа – увидеть свои постановки на сцене главного театра страны – наконец сбывается.

Затем публике представят три знаменитых балета в редакциях ведущих мировых хореографов. «Дон Кихот» в постановке датчанина Йохана Кобборга перенесет зрителей в солнечную Испанию с ее страстными ритмами и безудержным весельем. «Спящая красавица», созданная французским мастером Жан-Гийомом Баром, раскроет всю глубину музыки Чайковского через призму европейской танцевальной традиции. Завершит гастроли легендарное «Лебединое озеро» – спектакль, в котором классическая хореография Петипа и Иванова сочетается с великолепными декорациями Вячеслава Окунева, вдохновленными шедеврами мировой живописи.

Музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр под управлением петербургских дирижеров Валерия Овсяникова и Арсения Шуплякова. Для московской публики эти гастроли станут редким шансом увидеть, как петербургская балетная школа интерпретирует мировую классику, сохраняя верность традициям и одновременно предлагая свежий взгляд на знакомые сюжеты.