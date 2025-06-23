XXVIII Петербургский международный экономический форум: итоги масштабного события

экономический форум Петербург
Опубликовано

XXVIII Петербургский международный экономический форум завершил свою работу, собрав более 20 тысяч участников из 140 стран. Это мероприятие подтвердило статус ключевой площадки для обсуждения глобальных экономических вызовов и запуска перспективных проектов.

Стенд Санкт-Петербурга стал одним из самых заметных на форуме, представив десятки значимых инициатив. Центральное место заняли проекты, трансформирующие облик города: строительство Большого Смоленского моста, развитие аэропорта «Пулково», создание Широтной магистрали, пяти новых разводных мостов и ветки метро от «Проспекта Ветеранов» до «Пулково». Впервые публике представили концепцию инновационно-технологического центра «Невская дельта», который появится в Пушкинском районе.

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» привлекла внимание необычной инсталляцией – четырехметровой интерактивной пирамидой. Посетители могли испытать иммерсивный опыт в мультимедийной зоне «Алые Паруса», где создавался эффект движения по палубе корабля. Важным элементом экспозиции стал проект мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве, с 40-метровым гранитным монументом.

Промышленный сектор Северной столицы продемонстрировал новейшие разработки. Среди них – автомобиль Xcite X-cross 8, выпущенный на мощностях местного автозавода, беспилотные летательные аппараты различной грузоподъемности и инновационный катамаран на подводных крыльях.

Форум стал площадкой для заключения значимых соглашений. Промышленность Петербурга привлекла рекордные 500 млрд рублей инвестиций – в пять раз больше, чем в предыдущем году. Крупнейшая сделка – 300 млрд рублей от Объединенной судостроительной корпорации на модернизацию Северной верфи.

Знаковым событием стало подписание соглашения о запуске производства автомобилей LADA Iskra на Автозаводе Санкт-Петербург. Первые модели сойдут с конвейера уже в сентябре, а до конца года планируется выпустить около 4 тысяч единиц.

В сфере фармацевтики анонсировано создание производства биомедицинских клеточных продуктов для лечения онкологических заболеваний. Проект предусматривает персонализированный подход – до 100 пациентов в год смогут получать индивидуальную клеточную терапию.

Перспективные направления развития включают:
— Строительство индустриального парка «М10 Колпино» (инвестиции 3 млрд рублей)
— Завод по производству литий-ионных аккумуляторов полного цикла (6,5 млрд рублей)
— Испытательный центр низковольтного оборудования (7 млрд рублей)
— Роботизированное производство режущих пластин (3,5 млрд рублей)

Форум подтвердил свою роль как эффективной площадки для формирования новых экономических стратегий и реализации масштабных проектов, способствующих технологическому суверенитету страны.