XXVIII Петербургский международный экономический форум: итоги масштабного события

XXVIII Петербургский международный экономический форум завершил свою работу, собрав более 20 тысяч участников из 140 стран. Это мероприятие подтвердило статус ключевой площадки для обсуждения глобальных экономических вызовов и запуска перспективных проектов.

Стенд Санкт-Петербурга стал одним из самых заметных на форуме, представив десятки значимых инициатив. Центральное место заняли проекты, трансформирующие облик города: строительство Большого Смоленского моста, развитие аэропорта «Пулково», создание Широтной магистрали, пяти новых разводных мостов и ветки метро от «Проспекта Ветеранов» до «Пулково». Впервые публике представили концепцию инновационно-технологического центра «Невская дельта», который появится в Пушкинском районе.

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» привлекла внимание необычной инсталляцией – четырехметровой интерактивной пирамидой. Посетители могли испытать иммерсивный опыт в мультимедийной зоне «Алые Паруса», где создавался эффект движения по палубе корабля. Важным элементом экспозиции стал проект мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве, с 40-метровым гранитным монументом.

Промышленный сектор Северной столицы продемонстрировал новейшие разработки. Среди них – автомобиль Xcite X-cross 8, выпущенный на мощностях местного автозавода, беспилотные летательные аппараты различной грузоподъемности и инновационный катамаран на подводных крыльях.

Форум стал площадкой для заключения значимых соглашений. Промышленность Петербурга привлекла рекордные 500 млрд рублей инвестиций – в пять раз больше, чем в предыдущем году. Крупнейшая сделка – 300 млрд рублей от Объединенной судостроительной корпорации на модернизацию Северной верфи.

Знаковым событием стало подписание соглашения о запуске производства автомобилей LADA Iskra на Автозаводе Санкт-Петербург. Первые модели сойдут с конвейера уже в сентябре, а до конца года планируется выпустить около 4 тысяч единиц.

В сфере фармацевтики анонсировано создание производства биомедицинских клеточных продуктов для лечения онкологических заболеваний. Проект предусматривает персонализированный подход – до 100 пациентов в год смогут получать индивидуальную клеточную терапию.

Перспективные направления развития включают:

— Строительство индустриального парка «М10 Колпино» (инвестиции 3 млрд рублей)

— Завод по производству литий-ионных аккумуляторов полного цикла (6,5 млрд рублей)

— Испытательный центр низковольтного оборудования (7 млрд рублей)

— Роботизированное производство режущих пластин (3,5 млрд рублей)

Форум подтвердил свою роль как эффективной площадки для формирования новых экономических стратегий и реализации масштабных проектов, способствующих технологическому суверенитету страны.