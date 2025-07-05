Выборгский рубеж 2025: Погружение в эпоху Петра I

«Выборгский рубеж 2025»: грандиозный праздник в Выборгском замке

5 июля 2025 года Выборгский замок превратится в живую декорацию петровской эпохи. Гостей ждет масштабный фестиваль «Выборгский рубеж 2025», где оживут страницы истории, связанные с присоединением Выборга к России. Гром орудий, старинные мелодии и атмосфера XVIII века создадут эффект настоящего путешествия во времени.

Главным событием станет масштабная реконструкция морского сражения у Смоляного мыса. По акватории Выборгского залива двинутся ялы с солдатами петровской армии, готовыми к атаке. Зрители увидят, как войска штурмуют берег, захватывают укрепления и ведут бой с применением пиротехнических эффектов, делающих зрелище по-настоящему захватывающим.

Но фестиваль — это не только батальные сцены. Гости смогут погрузиться в повседневную жизнь той эпохи. На территории замка развернутся интерактивные площадки, где можно будет освоить старинные ремесла, увидеть строевую подготовку солдат и даже поучаствовать в мастер-классах по владению оружием.

Культурная программа обещает быть не менее яркой. На сцене замка прозвучит музыка барокко, исполнят танцы петровского времени, а модное дефиле продемонстрирует костюмы знати, горожан и простых жителей Выборга XVIII века.

Фестиваль «Выборгский рубеж» начнется в 12:00 и продлится до 20:00. Местом действия станут не только стены замка, но и прибрежная зона Смоляного мыса. Попасть на праздник можно по билетам в Выборгский замок, которые откроют двери в удивительный мир истории.

Программа фестиваля «Выборгский рубеж 2025»:

12:00 — 20:00 Работа ярмарки, интерактивных станций и мастер-классов в Выборгском замке

12:30 — 14:00 Программа вне Выборгского замка:

12:30 Парад участников от Выборгского замка к городскому пляжу на Смоляном мысе

13:00 — 14:00 Реконструкция «Высадка десанта Петровской эпохи» на городской пляж (Смоляной мыс)

14:00 — 20:00 Шоу-программа в Выборгском замке:

14:00 Торжественное открытие фестиваля «Выборгский рубеж 2025»

14:05 Выступление ансамбля «Contrapunctus»

14:30 Показательные выступления и мастер-классы от театра танца «Монплезир»

14:45 Выступление ансамбля «Кантика Гальярда»

15:25 Показательные выступления и мастер-классы от театра танца «Монплезир»

15:40 Выступление ансамбля «Retrouvé»

16:10 Экзерциция (демонстрация строевой работы Петровских солдат)

16:25 Выступление ансамбля «Contrapunctus»

17:00 Показ мод Петровской эпохи

17:50 Мастер-класс по танцам эпохи Барокко

18:10 Выступление музыкальной группы «Dark River»

18:50 Мастер-класс по танцам эпохи Барокко

19:00 Выступление струнного квартета «Fumo Rosso»

20:00 Окончание программы фестиваля «Выборгский рубеж 2025»

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