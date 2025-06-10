Выборгская жемчужина вновь встречает гостей: Башня Святого Олафа открывает смотровую площадку

После масштабных реставрационных работ, длившихся несколько лет, знаменитая Башня Святого Олафа в Выборге вновь готова принимать посетителей. С 11 июня все желающие смогут подняться на обновленную смотровую площадку, расположенную на впечатляющей высоте 50 метров, и насладиться панорамой старинного города с нового ракурса.

Реставраторы провели кропотливую работу по сохранению исторического облика башни, при этом значительно улучшив условия для туристов. В ходе работ специалисты восстановили оригинальную кирпичную кладку, создали современную систему освещения и расширили лестничные пролеты. Особое внимание было уделено доступности объекта — теперь маломобильные посетители смогут подняться наверх с помощью специально оборудованного лифта, работающего по предварительной записи.

Как отмечают в Выборгском объединенном музее-заповеднике, главной задачей было сохранить аутентичный дух средневекового сооружения, одновременно сделав его более удобным и безопасным для современных туристов.

Первые посетители смогут оценить результаты реставрации в период с 11 по 14 июня, когда башня будет работать в тестовом режиме с 10 до 18 часов. Окончательный график работы станет известен после этого пробного периода.

Башня Святого Олафа, возведенная еще в XIII веке, является уникальным архитектурным памятником — это единственный сохранившийся в России средневековый донжон (главная башня замка). Несмотря на то, что сама башня была открыта для посещения в начале этого года, доступ на смотровую площадку оставался закрытым до завершения всех работ по реконструкции.

Историки отмечают, что это сооружение пережило множество важных событий в истории региона. Первоначально построенная шведами как оборонительное сооружение, башня неоднократно перестраивалась, сохраняя при этом свое стратегическое значение. Сегодня она является не только популярным туристическим объектом, но и важным символом культурного наследия Ленинградской области.

Открытие смотровой площадки станет значимым событием для всего Выборга, который в последние годы активно развивается как туристический центр. По данным администрации Ленинградской области, поток туристов в город постоянно растет, и обновленная башня Святого Олафа, безусловно, станет одной из главных точек притяжения для гостей города.

Для многих посетителей подъем на башню — это не просто возможность сделать эффектные фотографии, но и настоящий исторический экскурс. С высоты птичьего полета особенно хорошо просматривается уникальная планировка средневекового Выборга, сохранившаяся несмотря на все перипетии истории.

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