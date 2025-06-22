Всё о штрафах и эвакуации: в Петербурге заработал новый транспортный портал

Жители Санкт-Петербурга теперь могут быстро получать официальную информацию по всем вопросам, связанным с нарушениями ПДД и парковкой. Комитет по транспорту запустил специализированный интернет-ресурс, где собраны подробные инструкции для автомобилистов, попавших в сложные ситуации на дорогах города.

Новый портал создан для того, чтобы сделать взаимодействие между водителями и транспортными службами максимально прозрачным и удобным. Здесь можно найти ответы на самые актуальные вопросы: что делать при эвакуации автомобиля, как быстро проверить и оплатить штрафы, куда обращаться для возврата транспортного средства со штрафстоянки.

По словам председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, этот проект призван обеспечить петербуржцев достоверной и понятной информацией. Все процедуры и регламенты теперь собраны в одном месте, что избавит водителей от необходимости искать сведения в разных источниках.

На портале представлены не только инструкции по действиям при административных правонарушениях, но и полезные справочные материалы. Автомобилисты могут ознакомиться с актуальными правилами дорожного движения, узнать о действующих ограничениях и изменениях в организации дорожного движения в городе.

Особое внимание разработчики уделили простоте использования ресурса. Всю информацию можно найти за несколько кликов, а интуитивно понятный интерфейс делает портал доступным даже для тех, кто не слишком уверенно пользуется интернетом.

Новый информационный ресурс уже доступен всем пользователям по адресу http://adminpdd.transport.gov.spb.ru/.

Его запуск должен значительно упростить жизнь автомобилистам Петербурга и сделать процедуры, связанные с административными правонарушениями, более понятными и прозрачными.

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