Временные ограничения парковки на набережной Крюкова канала с 19 по 21 июня

С 19 по 21 июня в Санкт-Петербурге пройдет спортивное мероприятие «SUP-завтрак», в связи с чем вводятся временные ограничения на парковку транспорта. В указанный период будет запрещена остановка автомобилей на нечетной стороне набережной Крюкова канала – от улицы Декабристов до набережной реки Мойки.

Ограничения будут действовать в два этапа: сначала с полуночи до 10:00 19 июня, а затем с 10:00 19 июня до 23:00 21 июня. Водителям рекомендуется заранее позаботиться о парковке в других разрешенных местах, чтобы избежать штрафов и эвакуации транспортных средств.

Пешеходное движение по набережной сохранится без изменений. Организаторы мероприятия приносят извинения за временные неудобства и просят участников дорожного движения отнестись с пониманием к вынужденным ограничениям, связанным с проведением спортивного события.

Городские власти напоминают, что информация о временных изменениях в организации дорожного движения всегда доступна на официальных ресурсах администрации Санкт-Петербурга. Автомобилистам стоит учитывать эти ограничения при планировании маршрутов в указанные даты.