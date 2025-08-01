Временные изменения в работе станции метро «Василеостровская»

Пассажирам петербургского метрополитена следует заранее планировать свои поездки в первой половине августа. Как сообщили в городском комитете по транспорту, станция «Василеостровская» будет закрыта для входа в выходные дни – 9, 10, 16 и 17 августа. При этом выход со станции останется доступным для всех пассажиров.

Ограничения связаны с проведением капитального ремонта стилобата – специальной площадки перед входом в метро. Работы начались еще в середине мая и продлятся до октября. За это время специалисты службы тоннельных сооружений метрополитена полностью обновят конструкции, ступени и гидроизоляцию.

Как отмечают в транспортном ведомстве, до настоящего момента ремонтные работы не требовали полного закрытия входа на станцию. Однако теперь для безопасности пассажиров и удобства строителей было принято решение о временных ограничениях.

В комитете по транспорту рекомендуют горожанам заранее продумывать альтернативные маршруты в указанные даты. Для тех, кому необходимо попасть в этот район, будут доступны другие станции метро, а также наземный общественный транспорт.

Это не первый случай, когда ремонтные работы затрагивают работу петербургской подземки. Однако, как подчеркивают в метрополитене, такие меры необходимы для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии и обеспечения безопасности миллионов пассажиров, ежедневно пользующихся услугами метро.