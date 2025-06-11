Временные изменения в движении транспорта в Петербурге: июнь 2025

В ближайшие дни в одиннадцати районах Санкт-Петербурга будут введены временные ограничения движения транспорта. Причиной стали запланированные дорожные работы, включая ремонт покрытия, строительство коммуникаций и реконструкцию инженерных сетей.

В Выборгском районе с 16 по 20 июня перекроют участок Ольгинской дороги в Парголово, а с 15 по 19 июня — улицу Есенина.

В Калининском районе с 13 по 16 июня закроют для движения улицу Хлопина.

В Колпинском районе ограничения коснутся улицы Труда с 16 июня по 5 июля.

Красногвардейский район столкнется с перекрытием Большой Пороховской улицы 14-15 июня.

В Кронштадте с 14 июня по 6 июля нельзя будет проехать по улице Зосимова.

В Курортном районе работы затронут Ермоловский проспект 16-18 июня и Тарховский проспект 17-18 июня.

Невский район ожидает серия краткосрочных перекрытий: 13 июня — съезд с улицы Коллонтай и Товарищеский проспект, 14 июня — перекресток Российского проспекта, 15 июня — улица Латышских Стрелков и боковой проезд Российского проспекта, 17 июня — другой боковой проезд Российского проспекта.

В Петродворцовом районе с 16 по 29 июня закроют улицу Немкова в Ломоносове.

Приморский район столкнется с ограничениями на Липовой аллее и Торфяной дороге 14-16 июня, а также на улице 3-я Конная Лахта 16-24 июня.

Во Фрунзенском районе перекроют Купчинскую улицу 14-17 июня и Витебскую Сортировочную улицу 16-17 июня.

В Центральном районе работы пройдут на Боровой улице 14-17 июня и Социалистической улице 16-17 июня.

Для всех перекрытий разработаны объездные маршруты. Водителям рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в организации движения. Подобные временные ограничения позволяют проводить необходимые работы с минимальными неудобствами для горожан.

В Петербурге введут временные ограничения движения в связи с дорожными работами