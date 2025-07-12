Восемь вариантов фасада для новой станции метро на Лиговском проспекте

Конец июля станет решающим для определения архитектурного облика будущей станции метро «Лиговский проспект — 2», которая войдёт в состав терминала высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В Доме архитектора открылась выставка, где представлены восемь проектов фасада, отобранных из 21 заявки. Окончательное решение жюри объявит 22 июля.

Главный архитектор города Павел Соколов пояснил, что перед участниками конкурса стояла сложная задача — создать проект, который органично впишется в существующую застройку Лиговского проспекта, сохранив при этом функциональность транспортного узла. «Все конкурсанты учли ключевые требования — расположение эскалаторов, системы вентиляции и безопасности, — отметил Соколов. — Хотя у них была свобода в планировочных решениях».

Шестиэтажное административное здание станции будет включать не только выход из метро, но и клиентский центр, служебные помещения, а также музей метрополитена. Основной пассажиропоток ожидается со стороны вокзального комплекса ВСМ, поэтому выход на Лиговский проспект проектировщики рассматривают как вспомогательный. Кроме того, новая станция будет соединена подземным переходом с действующей станцией «Лиговский проспект».

После оценки экспертной группы финалистов рассмотрит жюри под руководством вице-губернатора Николая Линченко. Победитель получит право дорабатывать проект совместно с «Метростроем Северной столицы». Однако точные сроки проектирования пока не определены — они зависят от утверждения проекта планировки территории. «Мы ориентируемся на 2028 год — запуск высокоскоростной магистрали», — уточнил Андрей Полевой, заместитель председателя комитета по строительству.

Строительство вестибюля планируется на месте бизнес-центра по адресу Лиговский пр., 52, лит. К. Переговоры с собственниками здания начнутся после официального решения городских властей об изъятии участка.