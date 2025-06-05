Волшебство белых ночей в Этнографическом музее: эксклюзивные ночные экскурсии

С 13 по 29 июня 2025 года Российский этнографический музей предлагает уникальную возможность — посетить специальные вечерние экскурсии после официального закрытия. Этот особый период совпадает с самым романтичным временем года в Санкт-Петербурге — белыми ночами, когда музейные залы приобретают совершенно особое очарование.

Главной жемчужиной экскурсионной программы станет посещение великолепного Мраморного зала, который вечером предстает перед гостями в новом свете — буквально и фигурально. Посетители смогут не только узнать интересные факты об истории создания этого архитектурного шедевра, но и побывать в обычно закрытых для публики галереях, откуда открываются необычные ракурсы на интерьеры музея.

Особое внимание во время экскурсии уделяется 24 величественным мраморным колоннам, каждая из которых весит 24 тонны. Эти архитектурные элементы выполнены в лучших традициях ионического ордера — одного из трех классических стилей древнегреческой архитектуры, отличающегося изящными волютами капителей.

Как отмечают организаторы, вечерняя атмосфера придает особое очарование музейному пространству. После знакомства с архитектурными шедеврами гостей ждет прогулка по уютному музейному двору, где можно узнать интересные факты о знаменитых исследователях, связанных с этим местом. Среди них — выдающийся советский этнограф и лингвист Юрий Кнорозов, расшифровавший письменность майя.

Завершается экскурсия специальным выходом, позволяющим продолжить вечернюю прогулку по городу, наслаждаясь неповторимой атмосферой белых ночей. Как подчеркивают организаторы, такое завершение программы создает плавный переход от музейной тишины к ночному очарованию Петербурга.

Эти эксклюзивные экскурсии стали уже традицией музея, но каждый год программа обновляется, предлагая посетителям новые ракурсы для знакомства с архитектурными и историческими сокровищами одного из красивейших музеев города. Особый акцент делается на том, чтобы показать музейное пространство в необычное время суток, когда отсутствие дневной суеты позволяет по-новому оценить его красоту.

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