Волшебный вечер в Петербурге: балет, искусство и белые ночи

Ночь балета в Главном штабе Эрмитажа

До 20 июля Главный штаб Эрмитажа приглашает на уникальные вечерние гала-концерты, где в лучах закатного солнца оживут лучшие страницы мирового балета. Всего за один вечер вы увидите блистательные фрагменты из «Лебединого озера», «Щелкунчика», «Дон Кихота» и современных постановок в исполнении звёзд петербургских театров.

Перед началом представления и во время антракта не упустите возможность посетить выставку «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой», расположенную в анфиладе второго этажа. А после финальных аплодисментов отправляйтесь на Дворцовую набережную — в это время суток разведённые мосты и мерцающая Нева создают поистине завораживающее зрелище.

До 20 июля в исторических интерьерах Главного штаба пройдут гала-концерты с участием ведущих солистов петербургских театров. Программа включает избранные сцены из знаменитых балетов, дополненные мультимедийными проекциями, которые подчеркнут красоту и грацию танца.

Перед спектаклем и в антракте гости могут познакомиться с текущими выставками, а после окончания представления — насладиться магией белых ночей и увидеть, как поднимаются гигантские пролёты Дворцового моста. Это идеальный способ прочувствовать неповторимую атмосферу летнего Петербурга!