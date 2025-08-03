Волшебный «Щелкунчик» в Петербурге: классика в стиле XXI века

Знаменитая рождественская сказка Эрнста Гофмана обретает новую жизнь в современной постановке. 23 августа в 19:00 на сцене театра «Санкт-Петербургский Классический Балет» зрителей ждет удивительное путешествие в мир волшебства, где традиции встречаются с инновациями.

Главной особенностью спектакля станет необычное визуальное оформление. Над анимацией и графикой работали талантливые мультимедийные художники из Северной столицы. В сочетании с бессмертной хореографией Мариуса Петипа, роскошными костюмами, созданными по эскизам Ивана Всеволожского, и живой музыкой симфонического оркестра, постановка обещает стать настоящим праздником для всех любителей искусства.

Этот спектакль — идеальный вариант для семейного просмотра. Взрослые смогут оценить мастерство исполнителей и глубину классического балета, а дети — окунуться в сказочную атмосферу, где добро, как и положено, одерживает победу над злом.

Спектакль идет в двух актах с прологом и длится около двух часов. Музыку написал Петр Чайковский, либретто создано Мариусом Петипа, а хореография сохраняет дух оригинальной постановки.

Представление пройдет во Дворце искусств Ленинградской области по адресу: площадь Стачек, 4. Не упустите шанс увидеть «Щелкунчика» в новом, захватывающем прочтении!