Волшебный мир камней: осенний фестиваль Mineralfest в Санкт-Петербурге

С 11 по 12 октября с 12:00 до 20:00 на Лодейнопольской улице, 5 состоится масштабный семейный фестиваль минералов, окаменелостей и украшений Mineralfest. Это мероприятие станет настоящим праздником для коллекционеров, ювелиров и всех, кто интересуется удивительным миром камней. Гости смогут увидеть уникальные геологические экспонаты из разных регионов России, включая редкие минералы Урала и Карелии, а также познакомиться с работами мастеров, создающих авторские украшения с полудрагоценными камнями.

Программа фестиваля включает образовательные лекции по минералогии и камнерезному искусству, где специалисты расскажут о свойствах различных минералов и современных методах обработки природных материалов. Отдельный блок будет посвящен литотерапии — слушатели узнают о традиционных и современных подходах к использованию камней в оздоровительных практиках. Особое внимание уделят безопасности применения таких методик и их научному обоснованию.

Музыкальной кульминацией фестиваля станет концерт «Звуки Ханга» с последующим мастер-классом, где каждый желающий сможет попробовать себя в игре на этом необычном перкуссионном инструменте. Для творческих натур подготовлено более двадцати различных занятий, включая основы золотодобычи, работу с янтарем и кварцем, создание витражей и каменных мозаик. Дети и взрослые смогут освоить технику плетения браслетов, росписи брошей и создания уникальных ключниц.

Особой популярностью традиционно пользуется зона золотоискательства, где участники под руководством опытных инструкторов обучатся азам промывки золотоносных песков. Все материалы для творческих мастер-классов предоставляются организаторами, а созданные своими руками изделия гости забирают в качестве сувениров. Посещение фестиваля бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте организаторов, что позволяет обеспечить комфортное пребывание для всех участников мероприятия.