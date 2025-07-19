Волшебная ночь классики и джаза в парке Гатчинского дворца

19 июля парковая зона Гатчинского дворца превратится в огромную концертную площадку под открытым небом. Здесь пройдет традиционный фестиваль «Ночь музыки», где каждый найдет что-то по душе — от симфонических шедевров до джазовых импровизаций и саундтреков из любимых фильмов.

В этом году программа приурочена к нескольким знаменательным датам: 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, 100-летию композитора Вениамина Баснера, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 40-летию завершения реставрации Гатчинского дворца.

Главной сценой станет плавучая площадка на озере, откуда открывается живописный вид на освещенный дворец. В течение четырех часов перед гостями выступят Губернаторский симфонический оркестр, Концертный хор Санкт-Петербургского института культуры и Молодежный симфонический оркестр имени Мусоргского.

В программе — как признанные классические произведения, так и неожиданные аранжировки. Прозвучат коронационный марш и пьесы для скрипки с оркестром Чайковского, фрагменты из «Лебединого озера», джазовая интерпретация «Времен года», а также музыка из культовых советских фильмов, включая «Щит и меч», «Дни Турбиных» и «На всю оставшуюся жизнь».

Завершится вечер лирической композицией «Как, скажи, тебя зовут?», после чего ночное небо озарится яркими вспышками фейерверка.

Концерт начнется в 23:00 и продлится до 2:30. Организаторы советуют взять с собой пледы, чтобы с комфортом расположиться на траве и насладиться музыкой в романтичной атмосфере старинного парка.