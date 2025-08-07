Внимание: временные изменения в движении транспорта на Невском проспекте

С 6 августа в Санкт-Петербурге вводятся временные корректировки в работе городского транспорта из-за ремонта дорожного покрытия на Невском проспекте. Это затронет несколько маршрутов, в том числе троллейбусные и трамвайные линии.

Троллейбусы № 1, 7, 11 и 22 будут следовать по изменённым трассам, а маршрут № 5 временно прекращает работу. Кроме того, с 6 по 12 августа на пересечении Невского и Литейного проспектов пройдут работы по замене трамвайных путей, что повлияет на остановки «ст. м. „Гостиный двор“», «Дворец творчества юных», «Литейный пр.» и «ст. м. „Невский проспект“». Пассажирам следует обратить внимание на новые места посадки и высадки.

Актуальную информацию о маршрутах можно уточнить на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» в соответствующем разделе. Там будут публиковаться все изменения в режиме реального времени. Рекомендуем заранее планировать поездки и учитывать временные неудобства.