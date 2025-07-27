Внимание водителям: съезд с КАД на Московское шоссе закроют на ночь

В Санкт-Петербурге в ночь с 31 июля на 1 августа временно перекроют съезд №10 на развязке Кольцевой автодороги (КАД) с Московским шоссе. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение связано с проведением работ по подготовке к окраске металлического пролёта путепровода.

Движение по съезду с внешнего кольца КАД в сторону Тосно будет полностью прекращено с 0:50 до 6:00. В это время специалисты установят подмости и проведут пескоструйную обработку поверхности в рамках строительства нового путепровода над магистралью.

Это не единственное временное ограничение движения в городе. До 21 августа продолжается ремонт дорожного покрытия на Звенигородской улице — участок от Загородного проспекта до улицы Марата остаётся закрытым для транспорта. Также до конца июля сохраняются ограничения на внутреннем кольце КАД между развязками с Московским и Таллиннским шоссе, где устраняют колейность дорожного полотна.

Водителям, планирующим поездки в указанные периоды, рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек в пути.