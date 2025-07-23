Власти Петербурга опровергли слухи о запрете кикшеринга

В администрации Санкт-Петербурга заявили, что не планируют запрещать услуги каршеринга и кикшеринга в городе. Как пояснил заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков, городские власти придерживаются стратегии регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и их интеграции в транспортную систему мегаполиса.

«Самокаты и другие СИМ выполняют важную функцию «транспорта последней мили», помогая жителям добираться до станций метро и других пересадочных узлов», — отметил Казаков. По данным комитета, многие петербуржцы активно используют электросамокаты именно для таких коротких поездок.

Однако представитель Смольного признал, что использование СИМ связано с определенными проблемами безопасности. «К сожалению, нередки случаи, когда пользователи электросамокатов становятся участниками ДТП с пешеходами», — добавил чиновник.

Для решения этих вопросов с 2021 года между городом и операторами кикшеринга ежегодно заключаются соглашения, регулирующие использование СИМ. В документах определены:

— зоны, где запрещены движение и парковка самокатов

— участки с ограниченной скоростью («медленные зоны»)

В новом сезоне соглашение дополнили важным пунктом: теперь при неблагоприятных погодных условиях (гололед, сильный дождь) операторы обязаны досрочно завершать прокат самокатов. Эта мера призвана повысить безопасность на городских улицах.

Таким образом, вместо запрета кикшеринга власти Петербурга выбирают путь разумного регулирования этого популярного вида транспорта, стараясь найти баланс между удобством горожан и безопасностью дорожного движения.