VK Fest состоится несмотря на непогоду: как Петербург готовится к фестивалю

Недавний шторм в Санкт-Петербурге не помешает проведению крупнейшего летнего фестиваля VK Fest. Организаторы подтвердили, что мероприятие пройдет в запланированные даты — 5 и 6 июля в Парке 300-летия, несмотря на сложные погодные условия.

По информации городского медиацентра, подготовка к фестивалю продолжается в обычном режиме. Монтаж декораций и сценических конструкций не прекращался даже во время непогоды. «Сцена фестиваля не пострадала от шторма, все работы идут по графику», — отметили представители организаторов.

Традиционно VK Fest собирает десятки тысяч гостей на берегу Финского залива. В этом году фестивальная площадка вновь готова принять любителей музыки, технологий и развлечений. Организаторы подчеркивают, что никаких изменений в программе не предвидится, и все запланированные выступления состоятся.

Городские службы и команда VK Fest предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность участников и сохранить инфраструктуру мероприятия в рабочем состоянии. Петербуржцы и гости города могут быть уверены — один из главных летних фестивалей страны пройдет в назначенные сроки, несмотря на капризы природы.

Куда сходить в эти выходные 5,6 июля в Петербурге