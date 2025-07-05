VK Fest 2025: Программа-расписание 5 июля 2025 года

Расписание выступления артистов на ВК Фест 5 июля 2025 года

5 и 6 июля парк 300-летия в Санкт-Петербурге превратится в эпицентр музыкального лета. Здесь развернется грандиозный VK Fest 2025, собравший на своих сценах главных звёзд российской поп-сцены, рэп-исполнителей и инди-артистов.

В субботу, 5 июля, «Синяя сцена» представит хедлайнеров отечественной эстрады. Поклонников поп-музыки ждут выступления Анны Асти, Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Рэп-фанаты смогут оценить энергичный сет Элджея, а любители новых имён — выступление Вани Дмитриенко с его вирусным хитом «Венера-Юпитер». Группа «Три дня дождя» привезёт в Петербург особый звук из Тывы, а ироничное трио «Хлеб» добавит нотку юмора в программу.

«Белая сцена» в этот день отдана рэп- и альтернативным исполнителям. Хаски, известный своими глубокими текстами, поделится с публикой поэзией в ритме бита. Токсис зарядит энергией, а финалистка шоу «Песни» Минаева покажет, на что способен новый голос российской сцены.

«Фиолетовая сцена» станет площадкой для менее раскрученных, но не менее интересных артистов. Белорусский дуэт NEMIGA, ARMICH и Людмил Огурченко представят свои оригинальные работы, которые уже нашли отклик у ценителей независимой музыки.

Воскресенье, 6 июля, принесёт новые впечатления. «Синяя сцена» встретит гостей выступлением Клавы Коки, чьи хиты «Краш» и «Покинула чат» знает каждый пользователь соцсетей. Niletto, участник проекта «Песни» на ТНТ, исполнит свои трогательные треки, а группа «Комната Культуры» напомнит о нашумевшем хйте «Поезда». Традиционно организаторы приготовили сюрприз — секретного гостя, имя которого раскроют только в день концерта.

На «Белой сцене» воскресным вечером выступит Тосе Чайкина с легендарными «Стрелами», Дора с зажигательной «Дорадура» и московский рэпер ST.

Атмосферу инди-музыки создадут артисты «Фиолетовой сцены»: меланхоличные композиции от «Элли на маковом поле», лоу-фай эксперименты Beautiful Boys и дерзкий рэп от «Свят».

Но VK Fest — это не только музыка. Гостей ждут интерактивные зоны: от ретро-игр в «Кибер Коте» до VR-путешествия по Ленинградской АЭС. Любители аниме смогут поучаствовать в косплее, а гурманы — попробовать азиатский стритфуд. Всё это под звуки главных хитов из TikTok и «ВК Клипов», которые будут звучать по всему парку.

Расписание VK Fest 5 июля в Санкт-Петербурге

Главное музыкальное событие лета — VK Fest — пройдет 5 июля в парке 300-летия. На четырех сценах выступят популярные артисты российской эстрады, рэп-исполнители и инди-музыканты.

Синяя сцена

14:00 — Полина Гагарина

15:00 — Nikeeei, Unique, Artemi Shilovets

15:45 — IOWA

16:30 — Ваня Дмитриенко

17:15 — Хлеб

18:00 — Элджей

19:00 — Три дня дождя

20:00 — Сергей Лазарев

21:15 — Anna Asti

Белая сцена

15:00 — Jakone x A.V.G

15:45 — DK

16:30 — Whole Lotta Smiag

17:15 — Минаева

18:00 — Toxis

18:45 — Kvok

19:45 — Icegergert

20:45 — Хаски

Фиолетовая сцена

14:30 — Аука

15:30 — Егор Сесарев

16:30 — Людмил Огурченко

17:30 — Uncle Pecos

18:30 — J. Rouh

19:15 — Андрей Катиков

20:00 — Armich

21:00 — Nemiga

Сцена Радио Рекорд

16:00 — Xtralovable

17:00 — Кто DJ?

18:00 — Turbosh

19:00 — Lady Waks

20:00 — DJ M.E.G.

21:00 — Feel