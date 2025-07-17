VII Фестиваль колокольного искусства «Звоны над Свирью»

26–27 июля 2025 года | Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь

Один из крупнейших фестивалей колокольного звона на Северо-Западе России вновь соберёт мастеров со всей страны и зарубежья. В этом году мероприятие станет ещё масштабнее: впервые участие примут звонари из Беларуси, а программа дополнится новыми событиями.

Главные события фестиваля

— Выступления ведущих звонарей России и Беларуси, включая Владимира Кайчука (Санкт-Петербург), иеродиакона Романа (Огрызкова) из московского Данилова монастыря и диакона Георгия Коренмана (Витебск).

— Мастер-классы на передвижной звоннице — гости смогут попробовать себя в искусстве звона.

— Премьера 2024 года — палаточный лагерь «Братства православных следопытов» с участниками из Петербурга и Екатеринбурга.

— 27 июля — специальный автобусный тур из Санкт-Петербурга для желающих посетить заключительный день фестиваля.

Почему стоит поехать?

— Услышать живые колокольные звоны в акустике древней обители.

— Познакомиться с традициями церковного и народного звонарного искусства.

— Увидеть редкие колокола и пообщаться с ведущими кампанологами (специалистами по колоколам).

— Совместить посещение фестиваля с паломничеством по святым местам Ленинградской области.

Справочно

Фестиваль проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Истоки», посвящённого православной певческой и колокольной традиции. За шесть лет проект объединил десятки мероприятий по всей России — от Пскова до Екатеринбурга.

Место: Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, дер. Старая Слобода.

Как добраться:

— На автомобиле — 250 км от Петербурга (трасса А-121).

— Автобусный тур 27 июля (запись через организаторов).

— Общественным транспортом: электропоезд до Лодейного Поля, далее такси.

Вход свободный! Подробности — на официальных ресурсах фестиваля.