VII Фестиваль колокольного искусства «Звоны над Свирью»

26–27 июля 2025 года | Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь
Один из крупнейших фестивалей колокольного звона на Северо-Западе России вновь соберёт мастеров со всей страны и зарубежья. В этом году мероприятие станет ещё масштабнее: впервые участие примут звонари из Беларуси, а программа дополнится новыми событиями.
Главные события фестиваля
— Выступления ведущих звонарей России и Беларуси, включая Владимира Кайчука (Санкт-Петербург), иеродиакона Романа (Огрызкова) из московского Данилова монастыря и диакона Георгия Коренмана (Витебск).
— Мастер-классы на передвижной звоннице — гости смогут попробовать себя в искусстве звона.
— Премьера 2024 года — палаточный лагерь «Братства православных следопытов» с участниками из Петербурга и Екатеринбурга.
— 27 июля — специальный автобусный тур из Санкт-Петербурга для желающих посетить заключительный день фестиваля.
Почему стоит поехать?
— Услышать живые колокольные звоны в акустике древней обители.
— Познакомиться с традициями церковного и народного звонарного искусства.
— Увидеть редкие колокола и пообщаться с ведущими кампанологами (специалистами по колоколам).
— Совместить посещение фестиваля с паломничеством по святым местам Ленинградской области.
Справочно
Фестиваль проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Истоки», посвящённого православной певческой и колокольной традиции. За шесть лет проект объединил десятки мероприятий по всей России — от Пскова до Екатеринбурга.
Место: Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, дер. Старая Слобода.
Как добраться:
— На автомобиле — 250 км от Петербурга (трасса А-121).
— Автобусный тур 27 июля (запись через организаторов).
— Общественным транспортом: электропоезд до Лодейного Поля, далее такси.
Вход свободный! Подробности — на официальных ресурсах фестиваля.