«Вейт» обрушит 9 и 10 июня на Петербург мощные дожди: чего ждать горожанам

Над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью нависла угроза продолжительных осадков. Виной всему циклон «Вейт», получивший имя от немецких метеорологов. Этот атмосферный вихрь уже принёс плотную облачность и готовится вылить на регион значительное количество дождевой воды.

По прогнозам специалистов, наиболее интенсивные осадки ожидаются в южных районах. В самом Петербурге за сутки может накопиться от 18 до 23 мм осадков, а в отдельных зонах области этот показатель достигнет 40 мм. Для июня это 25-60% от среднемесячной нормы. Из-за плотных туч солнечное тепло почти не будет прогревать землю, поэтому температура окажется на 3-4 градуса ниже обычных значений. Днём столбики термометров покажут +15…+17°C в городе и +14…+19°C в области. Северо-восточный ветер усилится до 4-9 м/с, а атмосферное давление упадёт до 749 мм рт. ст., что заметно ниже стандартных показателей.

По информации Водоканала, в некоторых районах Петербурга уровень осадков может составить до 25 мм — почти треть от июньской нормы. Хотя канализационные системы готовы к приёму воды, во время сильных ливней они не справляются с резким увеличением нагрузки. Это приводит к локальным подтоплениям, однако после прекращения дождя вся вода постепенно уходит через систему водоотведения. Сообщить о скоплениях воды можно в любое время суток по телефонам: 004 или +7 812 576-14-83.

Во вторник, согласно прогнозу синоптиков, дожди будут продолжаться с перерывами, особенно ночью и утром. Температура ночью опустится до +11…+13°C, а днём прогреется до +17…+19°C. Жителям стоит быть готовыми к непогоде и учитывать возможные неудобства при передвижении по городу.

Петербург готовится к мощному ливню: 9 июня выпадет половина месячной нормы дождей