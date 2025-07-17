Велодорожка в Приморском районе: новый этап развития велоинфраструктуры Петербурга

В Приморском районе Санкт-Петербурга появится новая велодорожка протяженностью 2,2 км. Она пройдет по Комендантскому проспекту — сначала по нечетной стороне от Комендантской площади до Долгоозерной улицы, затем по четной стороне до улицы Шаврова. Строительные работы должны завершиться к **концу 2025 года**.

Что предусмотрено проектом?

— Устройство дорожного полотна и бордюрных камней

— Нанесение разметки и установка дорожных знаков

— Озеленение: высадка деревьев и кустарников

Дорожка будет расположена вне проезжей части, что соответствует современным стандартам безопасности.

Другие велопроекты в разработке

Параллельно ведутся работы и в других районах города:

— В Московском районе строится велодорожка на улице Типанова (1,4 км)

— В Приморском районе завершаются участки на Яхтенной (0,5 км) и Планерной улицах (1,1 км)

— Во Фрунзенском районе достраивается велодорожка на проспекте Славы (1,3 км)

Велоинфраструктура Петербурга сегодня

На данный момент в городе действует 48 веломаршрутов общей протяженностью 154 км. В планах — создание новых путей, которые свяжут:

— Станции метро и железнодорожные узлы

— Крупные торговые и образовательные центры

— Парки, зоны отдыха и жилые кварталы

Развитие велосипедной инфраструктуры — совместная работа городских комитетов и застройщиков. В ближайшие годы сеть велодорожек продолжит расширяться, делая Петербург более удобным для экологичного транспорта.

Следите за обновлениями — возможно, скоро велопрогулка станет вашим любимым способом передвижения по городу!