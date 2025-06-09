Великому основателю — с любовью от Петербурга: празднуем 352-летие Петра I

Дорогие петербуржцы и гости нашего прекрасного города!

Сегодня, когда над Невой разливается особый, торжественный свет, а гранитные набережные будто бы шепчут истории былых времен, мы с особым трепетом отмечаем 352-летие со дня рождения человека, чье имя навсегда вписано в судьбу России — Петра Великого.

Основатель Северной столицы, реформатор и мечтатель, он не просто построил город — он создал окно в Европу, прорубив его своим несгибаемым характером и неудержимой волей. Петербург, возведенный на берегу Невы, стал символом дерзновенной мечты, воплощенной в камне и бронзе.

Как удивительно осознавать, что каждый из нас, гуляя по Дворцовой площади, любуясь шпилем Петропавловки или пересекая Неву по разведенным мостам, становится частью этой великой истории. Наш город — живой памятник своему создателю, где каждый фасад, каждая колонна хранит дух петровской эпохи.

Сегодня особенно хочется вспомнить, каким невероятным человеком был Петр Алексеевич. Ремесленник на троне, мореплаватель в кабинете, воин и строитель — он умел видеть будущее там, где другие видели лишь невозможное. Его любовь к знаниям, трудолюбие и преданность России должны вдохновлять нас и сегодня.

В этот праздничный день давайте особенно остро почувствуем, как нам повезло жить в городе, который сам по себе является лучшим памятником своему основателю. Пусть петровский дух новаторства, стойкости и величия продолжает жить в каждом из нас, в каждом камне нашего прекрасного Петербурга.

С днем рождения, Великий Петр! Твое детище — наш любимый город — продолжает расти и процветать, оставаясь, как и задумывалось, «парадизом» на земле. И пока стоят эти гранитные берега, пока бьются сердца петербуржцев, память о тебе будет жить вечно.

С праздником, дорогие друзья! Пусть сегодня наш город звенит от радости, сверкает от счастья и гордится своим великим основателем!

Монплезир в Петергофе – любимый дворец Петра I