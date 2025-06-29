Великолепные звуки рояля наполнят Петергоф этим летом

Впервые в истории Петергофа с 29 июня по 16 августа пройдёт Летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Каждое воскресенье в роскошном Танцевальном зале Большого дворца будут звучать произведения в исполнении талантливых пианистов из разных уголков мира.

Уникальность события заключается не только в международном составе участников, представляющих Россию, Великобританию, Германию, Бразилию, Турцию, Китай и Южную Корею, но и в особой атмосфере места проведения. Танцевальный зал, где когда-то проходили царские балы и торжественные приёмы, вновь оживёт под звуки классической музыки.

Как отмечают организаторы, фестиваль продолжает замечательную традицию соединения музыкального искусства с шедеврами русской архитектуры и живописи. Это создаёт неповторимую гармонию, где звучание рояля переплетается с великолепием дворцовых интерьеров.

Мероприятие предлагает ценителям классики редкую возможность насладиться музыкой в аутентичной исторической обстановке. Каждый концерт станет своеобразным путешествием во времени, позволяющим ощутить дух эпохи Романовых через призму музыкальных произведений.

Фестиваль Pianissimo обещает стать ярким культурным событием летнего сезона, которое привлечёт внимание как местных жителей, так и гостей Северной столицы. Это прекрасный шанс совместить посещение знаменитого музея-заповедника с наслаждением живой фортепианной музыкой.

Pianissimo 2025 в Петербурге: Великие мелодии во дворцах