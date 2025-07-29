Вдохновение прошлым: как усадьба Державина открывает двери для современных путешественников

Санкт-Петербург продолжает удивлять туристов новыми культурными маршрутами. На этот раз Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро представили туроператорам уникальные программы Музея-усадьбы Гавриила Державина. Это часть проекта «Visit-музеи», который знакомит гостей города с менее известными, но не менее значимыми достопримечательностями.

Усадьба поэта и государственного деятеля Державина, расположенная в сердце Петербурга, является филиалом Всероссийского музея Пушкина. После масштабной реставрации, завершившейся в 2011 году, здесь воссоздана атмосфера XIX века. Посетители могут увидеть зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова», Соломенную гостиную, Домашний театр и другие помещения, оформленные с исторической точностью. Портреты хозяев и гостей дома создают ощущение, будто время здесь остановилось.

«Литературный Петербург — это не только Пушкин и Достоевский, но и целая плеяда выдающихся личностей, чьи имена неразрывно связаны с городом, — отметил председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. — Усадьба Державина позволяет погрузиться в эпоху, когда здесь собирались поэты, музыканты, философы. Мы стремимся показать гостям, что Петербург — это живая история, которую можно не только увидеть, но и прочувствовать».

Помимо классических экскурсий, музей предлагает театрализованные представления, интерактивы для детей и музыкальные вечера. Особой популярностью пользуются праздничные программы — новогодние и масленичные гуляния. Кроме того, усадьба становится площадкой для мероприятий, связанных с выпускными и образовательными турами.

«Это место пока не раскрыто для массового туриста, но его потенциал огромен, — поделился мнением генеральный директор одной из турфирм Кирилл Соколов. — Театрализованные экскурсии и камерная атмосфера делают его идеальным для включения в литературные и исторические маршруты».

Участники встречи выразили заинтересованность в сотрудничестве и отметили, что усадьба Державина может стать жемчужиной в программах для самых разных путешественников — от ценителей классики до школьников, только открывающих для себя мир русской культуры.