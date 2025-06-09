Васильевский остров получит новую зеленую артерию

Масштабный проект Линейного парка кардинально преобразит Васильевский остров, создав непрерывную зеленую зону от одного берега до другого. Как сообщил председатель Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга Сергей Петриченко, парковая зона протянется через весь район, связав его в единое экологическое пространство.

Особенностью нового парка станет его вытянутая конфигурация, давшая название проекту. Зеленая артерия включит в себя не только существующие территории, но и новые намывные участки, включая береговую линию. В настоящее время администрация Василеостровского района совместно с застройщиками и комитетом по благоустройству прорабатывает детали реализации этого амбициозного проекта.

Эксперты отмечают, что создание протяженных линейных парков становится трендом современного градостроительства. Подобные проекты уже успешно реализованы в других мировых столицах. Они не только улучшают экологическую обстановку, но и способствуют развитию пешеходной инфраструктуры, создавая комфортные условия для жителей.

В случае Васильевского острова Линейный парк станет важным элементом, связывающим разные части района и обеспечивающим жителям доступ к рекреационным зонам. Особое внимание уделяется включению в проект новых территорий, что позволит создать гармоничную городскую среду на ранее неосвоенных участках.

Реализация такого масштабного проекта потребует скоординированных действий различных городских служб и тщательного планирования. Однако результат обещает стать значительным вкладом в развитие зеленого каркаса Санкт-Петербурга и улучшение качества городской среды для жителей Васильевского острова.

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